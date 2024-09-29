Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский проводит «фейковые ротации» в Донбассе. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, главком выводит несколько опытных бригад ВСУ с критических направлений на указанном участке фронта.

«Вместо того чтобы пополнить эти подразделения и обеспечить реальные, не фейковые, внутренние ротации для отдыха и восстановления людей с сохранением постоянной полосы обороны. Что это, как не содействие врагу?» — задалась вопросом Безуглая.

22 сентября Безуглая заявила, что из-за действий Сырского потеря Украиной Угледара является вопросом времени. Она подчеркивала, что за Часовым Яром фортификаций нет, города Константиновка, Курахово и Селидово совершенно не подготовлены к обороне. Безуглая также утверждала, что в регион направляют бригады из необученных мобилизованных, а элитные подразделения ВСУ забрали.

28 сентября депутат вновь обрушилась с критикой на командование ВСУ, заявив, что Сырский «прячется на даче» в Харьковской области, а начальник генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич попался на взятке.

Ранее в Раде обвинили Сырского в сокрытии ситуации с плохой подготовкой новобранцев ВСУ.