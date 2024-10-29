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Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

Богомаз: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

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Ilya Galakhov/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, украинская сторона намеревалась совершить террористическую атаку. Для этого она задействовала беспилотник самолетного типа, уточнил губернатор.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал Богомаз.

Накануне в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО за час уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией РФ. По данным оборонного ведомства, атаки проводились в период с 18:30 до 19:30 мск.

27 октября Минобороны сообщило, что за 4,5 часа российские средства противовоздушной обороны перехватили над регионами страны 26 украинских дронов. Большего всего БПЛА (22) сбили над Брянской областью, над Белгородской областью уничтожили три беспилотника, а над Курской — один.

Ранее бойцы «Ахмата» победили украинскую «Бабу-Ягу» в дуэли операторов дронов.

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