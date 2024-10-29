Израиль планирует через год обзавестись лазерной системой ПВО

Министерство обороны Израиля подписало контракт с компаниями Rafael и Elbit на сумму 2 млрд шекелей ($536,6 млн), который предполагает «значительное ускорение» разработки лазерной системы ПВО «Железный луч». Военное ведомство уверено, что первые образцы данной технологии будут готовы к эксплуатации уже через год, сообщает ТАСС.

В пресс-релизе Минобороны сообщается, что данное соглашение позволит значительно увеличить темпы производства новых комплексов, с целью обеспечения их поставок «в срок и в больших объемах». Генеральный директор минобороны Израиля Эяль Замир, комментируя подписание контракта, отметил, что первые наземные лазерные системы ожидаются в следующем году.

Система «Железный луч» (также известная как «Щит света») предназначена для перехвата ракет малой дальности, а также минометных и артиллерийских снарядов с помощью лазерного луча. Ожидается, что она также сможет уничтожать беспилотники небольших размеров.

В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал ООН к эмбарго на поставки вооружения Израилю.

Ранее Маск заявил, что использует «космический лазер», чтобы «подпалить усы» президента Венесуэлы Мадуро.