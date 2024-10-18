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Эрдоган призвал ООН к введению эмбарго на поставки оружия Израилю

Эрдоган: ООН должна ввести эмбарго на поставки оружия Израилю

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к эмбарго ООН на поставки вооружения Израилю. Об этом со ссылкой на канцелярию турецкого лидера сообщает РИА Новости.

В пятницу, 18 октября, в Стамбуле прошла встреча по развитию сотрудничества в Закавказье, в которой приняли участие представители Турции, России, Азербайджана, Армении и Ирана в рамках региональной платформы «3+3».

Во время переговоров президент Эрдоган заявил, что Израиль «стремится к провокациям с целью распространения конфликтов в регионе» и что «каждый день без прекращения огня приближает региональную войну». Он высказался за необходимость введения эмбарго ООН на поставки оружия Израилю, заявив, что «это станет эффективным шагом для прекращения израильской агрессии».

«Турция будет продолжать выражать эту позицию на всех платформах», — заявил Эрдоган.

15 октября глава МИД Турции Хакан Фидан призвал международное сообщество к бойкоту Израиля и заявил о необходимости введения санкций против него.

Ранее Эрдоган заявил, что Нетаньяху будет остановлен человечеством, как Гитлер.

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