Маск пригрозил Мадуро «космическим лазером»

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск заявил, что использует «космический лазер», чтобы «подпалить усы» президента Венесуэлы Николаса Мадуро после решения венесуэльских властей приостановить работу соцсети X (бывшая Twitter) в стране. Своим мнением он поделился в соцсети X.

В сети пользователи задали предпринимателю вопрос, готовит ли Маск «космические лазеры», чтобы ответить на решение властей Венесуэлы отключить соцсеть X в стране.

«Мы подпалим ему усы из космоса!» — заявил Маск.

Мадуро заявлял, что социальная сеть Х множество раз нарушила законодательство в стране, в связи с чем ее работа в Венесуэле будет приостановлена на 10 дней.

Как подчеркивал президент Венесуэлы, социальная сеть разжигает ненависть, фашизм, гражданскую войну, противостояние венесуэльцев, а также все законы страны.

Он добавил, что подписал предложение Национальной комиссии по телекоммуникациям (Conatel), которая решила отключить социальную сеть от работы в Венесуэле на 10 дней.

Ранее Мадуро отказался отключать Венесуэлу от WhatsApp.