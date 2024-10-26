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Российские силы ударили по военным аэродромам на Украине

Минобороны РФ: ВС РФ поразили военные аэродромы, места хранения ударных БПЛА ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские солдаты за минувшие сутки поразили инфраструктуру нескольких аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

В заявлении отмечается, что боевую задачу выполнили расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракетные войска. Им содействовали оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил РФ и артиллерийские расчеты.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных БПЛА, а также скоплениям живой силы и военной техники противника», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что ударам подверглись позиции ВСУ в 149 районах на фронте.

26 октября бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон дал интервью для YouTube-канала Dialogue Works. В ходе беседы он сообщил, что положение украинских войск в Донбассе продолжает ухудшаться. Бойцам ВСУ приходится отступать по всей линии фронта.

По мнению эксперта, западные страны уже не смогут помочь Киеву изменить ситуацию на поле боя в свою пользу. В связи с этим специалист сравнил Украину с «зомби», намекнув на предрешенность ее судьбы.

Ранее офицер ВСУ допустил, что скоро боевые действия затронут еще одну область страны.

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Операция на Украине
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