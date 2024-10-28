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ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ у Волчанска

МО РФ показало кадры уничтожения ФАБ-3000 пункта дислокации ВСУ у Волчанска

Российские военные с помощью авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили пункт временной дислокации подразделения ВСУ у Волчанска в Харьковской области. Кадры с моментом уничтожения опубликовало Минобороны России.

Перед этим координаты цели разведка передала летчикам ВКС России, которые попаданием авиационной бомбой с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили пункт противника.

В ведомстве пояснили, что во время нанесения удара в пункте был командный состав одного из подразделений ВСУ.

В этот же день подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в Донецкой народной республике.

27 октября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что организованной обороны украинских войск в Селидово больше не существует. Как утверждал военкор, в ходе зачистки в населенном пункте выявляются и уничтожаются разрозненные очаги сопротивления.

Ранее в Минобороны рассказали о подвиге российского военного в зоне СВО.

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