Ливан выпустил около 150 ракет по Израилю за сутки

В течение 28 октября израильские военные зафиксировали около 150 ракет, выпущенных бойцами ливанского движения «Хезболла» по территории Израиля. Об этом сообщили в Telegram-канале Армии обороны страны (ЦАХАЛ).

«Армия обороны Израиля продолжит защищать Государство Израиль и его народ от угрозы, исходящей от террористической организации «Хезболла», — говорится в сообщении.

27 октября бойцы «Хезболлы» с помощью дронов атаковали израильскую военную базу, расположенную к востоку от города Афула. Кроме того, движение ударило по скоплениям ЦАХАЛ, в частности, в поселениях Шломи и Шомера, а также в окрестностях города Айта аль-Шааб и к востоку от Маркабы.

В этот же день телеканал LBC сообщил, что «Хезболла» выразила готовность исполнить условия резолюции Совета Безопасности ООН, включая прекращение огня между Израилем и Ливаном, при условии, что ливанское досье будет включено в мирные инициативы, касающиеся сектора Газа.

Ранее «Хезболла» провела рекордные 48 вылазок против армии Израиля.