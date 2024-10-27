«Хезболла» нанесла удар по израильской военной базе

Бойцы ливанского шиитского движения «Хезболла» с помощью дронов атаковали израильскую военную базу, расположенную к востоку от города Афула. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

«Цели точно поражены», — говорится в сообщении.

Кроме того, «Хезболла» атаковала скопления израильских сил, в частности, в поселениях Шломи и Шомера, а также в окрестностях города Айта аль-Шааб и к востоку от Маркабы.

Накануне «Хезболла» призывала жителей 25 поселений на севере Израиля немедленно покинуть свои дома и эвакуироваться, так как места их проживания превратились в военные цели для нанесения воздушных и ракетных ударов.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее «Хезболла» провела рекордные 48 вылазок против армии Израиля.