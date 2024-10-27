Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области с начала атаки

С начала атаки на Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 27 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, украинская армия потеряла 177 танков, 97 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортеров, 1014 боевых бронированных машин и 229 артиллерийских орудий. Также на территории российского региона войска уничтожили девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 57 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Помимо этого, по информации министерства, российские войска уничтожили 11 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, три РЛС средств противовоздушной обороны и одну установку разминирования УР-77.

Накануне член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что ВСУ, вероятно, предпринимают попытки вырваться из окружения, в которое они попали в Курской области. По его словам, украинские подразделения не имеют других вариантов, поскольку «там клещи захлопнулись крепко».

Ранее российские силы предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курскую область.