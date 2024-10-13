Авиация коалиции во главе с США создала опасные ситуации в Сирии

В небе Сирии авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США за сутки 17 раз создала опасные ситуации, заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) капитан 1-го ранга Олег Игнасюк. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По его словам, коалиция за последние сутки 11 раз нарушила протокол деконфликтации. В районе Эт-Танф было зафиксировано шесть нарушений правил использования воздушного пространства Сирии.

Игнасюк подчеркнул, что подобными действиями коалиция создает опасные предпосылки инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве страны.

Накануне Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) сообщило, что американские силы нанесли авиаудары утром в пятницу, 11 октября, по ряду лагерей террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

В CENTCOM отметили, что данные удары помешают ИГ планировать, организовывать и проводить атаки против США, их союзников и партнеров, а также гражданских лиц по всему региону и за его пределами. В настоящее время проводится оценка боевого ущерба.

Ранее американскую военную базу в Сирии обстреляли ракетами.