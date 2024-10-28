Государственный департамент США изучает информацию о спасении из-под Угледара американского гражданина, который работал на Россию. Об этом со ссылкой на брифинг руководителя пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера сообщает ТАСС.

По словам чиновника, во внешнеполитическом ведомстве известно об этих сообщениях. Госдеп в настоящее время их изучает.

При этом Миллер подчеркнул, что у него нет для журналистов никакой дополнительной информации.

27 октября ТАСС со ссылкой на региональный штаб обороны сообщил, что работавшего на Россию гражданина США спасли из населенного пункта Богоявленка в Донецкой народной республике (ДНР). В заявлении отмечается, что американец сыграл ключевую роль в подготовке российских войск к штурму Богоявленки. Данный населенный пункт находится на Угледарском направлении.

В штабе обороны уточнили, что мужчина находился на территории Украины в течение двух лет и передавал РФ важные разведывательные сведения. Благодаря ему российские бойцы имели возможность наносить высокоточные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), минимизировав ущерб гражданской инфраструктуре.

Ранее жительница Угледара рассказала о встрече с российскими солдатами, взявшими город под контроль.