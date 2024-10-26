Жительница Угледара рассказала, что испытала облегчение, встретив российских солдат. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы поняли сразу, как только вы пришли <...> Я первая флаг увидела, когда думала мерещится: красный и синий! Не может быть! Я бросила ведро, воды набрала, вернулась, глянула, а там — тополь <...> Первый раз хорошо видела, а второй раз закрывает мне ветками. Вот я и думала: мираж или что?» — рассказала местная жительница.

В Угледаре, после того, как город был освобожден от украинских солдат 3 октября, осталось более сотни местных жителей. Российские военнослужащие организовали подвоз гуманитарной помощи, продовольствия и медикаментов — на данный момент из-за угроз обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, нет возможности вывезти мирное население в безопасное место.

До этого российские военные уничтожили украинскую вышку с ретранслятором сигнала связи под Угледаром.

Ранее российские войска уничтожили три БМП Bradley в Курской области.