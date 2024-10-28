Кабмин Украины ужесточил практику проведения воинского учета

Правительство Украины ужесточило практику проведения воинского учета, обязав правоохранительные органы обмениваться цифровой информацией с Территориальными центрами комплектования (ТЦК аналог военкомата). Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По словам Умерова, «Украина продолжает цифровизацию оборонной сферы, делая процесс призыва на службу в армию более справедливым и эффективным». Теперь Служба безопасности Украины, разведывательные органы и полиция будут обмениваться с военкомами данными о призывниках через электронную систему.

«Это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или соответствующие органы», — пояснил Умеров.

С начала октября украинские СМИ сообщают об участившихся рейдах на военнообязанных. Мужчин отлавливают на улицах, рынках, в общественном транспорте, магазинах, ресторанах и ночных клубах. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жители Одессы устроили бунт против военкомов на рынке.