Украинские бойцы обстреляли отделение интенсивной терапии в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии отделение интенсивной терапии в прифронтовом городе Каменка-Днепровская, который находится в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации муниципального округа.

«Были повреждены стены в отделении интенсивной терапии, выбиты оконные остекления в отделениях интенсивной терапии и хирургии», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки не было. Возгорания в здании также не произошло.

В администрации добавили, что ВСУ нанесли удар по газопроводу и электрическим сетям. Был поврежден распределительный стальной надземный газопровод среднего давления из-за чего без газоснабжения остались 690 домовладений. После артобстрела обесточено свыше тысячи потребителей.

В настоящее время проводится выявление повреждений. Ремонт газопровода планируют проводить, когда будет снята угроза повторной атаки.

23 октября британский журнал Economist писал, что украинские власти опасаются наступления России на город Запорожье, который в настоящее время контролируется Киевом.

Ранее в ВСУ признали успехи российской армии в Запорожской области.