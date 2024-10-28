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ВСУ собирались атаковать горнодобывающее предприятие в Курской области

Mash: ВСУ попытались атаковать горнодобывающее предприятие в Курской области

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку провести атаку на горнодобывающее предприятие в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«ВСУ попытались атаковать ОАО «Михайловский ГОК» в Курской области — второе в России предприятие по добыче железной руды», — говорится в публикации.

По информации Mash, в 13:48 система российской противовоздушной обороны отработала по украинскому беспилотному летательному аппарату планерного типа в небе над Железногорским. Дрон летел в сторону пятиэтажного здания предприятия.

Как отмечает источник, разрушений инфраструктуры в результате ликвидации беспилотника не было. Позднее стало известно, что сбитый дрон упал и сдетонировал на «островке» внутри кругового движения.

Предприятие, на которое была организована попытка атаки, является вторым в России по добыче железной руды.

За сегодняшний день это уже не первая атака, направленная на Курскую область со стороны Вооруженных сил Украины. Так, в обед в регионе объявили ракетную опасность, которая повторялась дважды.

В 14:00, как сообщил губернатор Алексей Смирнов, над Курской областью были сбиты три беспилотника. Позже еще пять украинских беспилотников были сбиты в небе над регионом.

Ранее в Курской области бойцы ВСУ расстреляли российского волонтера.

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Атаки на Курскую область
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