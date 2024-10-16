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Волонтер рассказала, как ВСУ проводили атаки в Курской области

ТАСС: ВСУ устраивали засады на гражданских в курском приграничье

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские военные устраивали засады на гражданских в курском приграничье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на волонтера Марию, помогавшую вывозить гражданское население, в том числе в начале вторжения ВСУ.

Мария рассказала, что украинские солдаты стреляли по гражданским машинам, которые пытались выехать из села Коренево.

«Есть история о расстреле большого количества машин и, соответственно, людей при попытке выехать через село Коренево. <…> Люди просто-напросто пытались выехать, но столкнулись с засадой ДРГ», — поделилась волонтер.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что российские военнослужащие завершают операцию по окружению группировки Вооруженных сил Украины в Курской области. По данным Telegram-канала, в кольце могут оказаться почти 2000 украинских военных.

Российские подразделения находятся в непосредственной близости от юго-восточной окраины Суджи — до города остается менее 2 км.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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Атаки на Курскую область
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