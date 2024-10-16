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ВС России почти окружили около 2000 военных ВСУ в Курской области

Mash: российские военные завершают окружение 2000 бойцов ВСУ в Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские военнослужащие завершают операцию по окружению группировки Вооруженных сил Украины в Курской области. По информации Mash, в кольце могут оказаться почти 2000 украинских военных.

Так, по информации военкоров, удалось взять под контроль деревню Викторовка, являющуюся «последним восточным населенным пунктом», занятым попавшими в окружение украинскими солдатами.

«Впереди у наших: встреча с группировкой со стороны Новоивановки и полное окружение почти 2000 солдат ВСУ в районе Погребков и Любимовки», — отмечает Mash.

Российские подразделения находятся в непосредственной близости от юго-восточной окраины Суджи — до города остается менее 2 км.

15 октября украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что ВСУ готовятся вывести силы из Курской области.

До этого Генеральный штаб ВСУ сообщил в Telegram-канале о сложной ситуации на всей линии фронта. Самое большое количество боев ведется сейчас на Кураховском направлении в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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