Российские военнослужащие завершают операцию по окружению группировки Вооруженных сил Украины в Курской области. По информации Mash, в кольце могут оказаться почти 2000 украинских военных.

Так, по информации военкоров, удалось взять под контроль деревню Викторовка, являющуюся «последним восточным населенным пунктом», занятым попавшими в окружение украинскими солдатами.

«Впереди у наших: встреча с группировкой со стороны Новоивановки и полное окружение почти 2000 солдат ВСУ в районе Погребков и Любимовки», — отмечает Mash.

Российские подразделения находятся в непосредственной близости от юго-восточной окраины Суджи — до города остается менее 2 км.

15 октября украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что ВСУ готовятся вывести силы из Курской области.

До этого Генеральный штаб ВСУ сообщил в Telegram-канале о сложной ситуации на всей линии фронта. Самое большое количество боев ведется сейчас на Кураховском направлении в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.