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На Украине нашли новый способ борьбы с беспилотниками

МО Украины: ВСУ будут вооружать дробовиками для борьбы с БПЛА

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Украинское минобороны допустило к использованию в Вооруженных силах Украины полуавтоматический дробовик Safari HG-105M местного производства «Латэк» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

В украинском ведомстве добавили, что ружье можно использовать как стрелковое оружие во время боя в ограниченном пространстве.

«А при использовании охотничьих патронов с дробью — как инструмент борьбы с вражескими FPV-дронами», — указали в минобороны Украины.

Safari HG-105M — это полуавтоматический дробовик со съемным магазином на пять или 10 патронов. Как заявляет производитель, это оружие в снаряженном состоянии весит не более четырех килограммов. До этого подобное гладкоствольное оружие, которое позволяет вести огонь дробью, в ВСУ массово не поступало.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский во время всеукраинского телемарафона заявил об отсутствии у страны денег на производство собственного вооружения. Украинский лидер говорил, что республика начала двигаться вперед в производстве своего оружия, снарядов и дронов, но для этого необходимы деньги, которых нет в бюджете.

Ранее был назван лидер по поставкам боеприпасов Украине.

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Операция на Украине
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