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Зеленский заявил о нехватке у Украины денег на производство собственного оружия

Зеленский пожаловался на нехватку денег на ВПК и медленную помощь Запада

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Brendan Smialowski/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона, пожаловался на отсутствие у Украины денег на производство собственного вооружения, а также замедленное поступление западной помощи.

По его словам, Украина начала двигаться вперед в отечественном производстве оружия, снарядов и дронов. Но для развития ВПК необходимы деньги, которых нет в бюджете.

«На это денег в нашем бюджете на сегодня уже нет, правительство отдало все», — сказал президент.

Также он отметил, что хотел бы увеличения и ускорения поставок военной помощи с Запада.

18 августа Зеленский в очередной раз попросил страны Запада ускорить поставки оружия Киеву. Он отметил, что «особенно обращается сейчас» к США, Великобритании и Франции.

Позже депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что Запад подтвердил только половину объема запрошенной Украиной финансовой помощи на 2025 год.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Вашингтон хочет сменить Зеленского.

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