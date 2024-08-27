Зеленский заявил о нехватке у Украины денег на производство собственного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона, пожаловался на отсутствие у Украины денег на производство собственного вооружения, а также замедленное поступление западной помощи.

По его словам, Украина начала двигаться вперед в отечественном производстве оружия, снарядов и дронов. Но для развития ВПК необходимы деньги, которых нет в бюджете.

«На это денег в нашем бюджете на сегодня уже нет, правительство отдало все», — сказал президент.

Также он отметил, что хотел бы увеличения и ускорения поставок военной помощи с Запада.

18 августа Зеленский в очередной раз попросил страны Запада ускорить поставки оружия Киеву. Он отметил, что «особенно обращается сейчас» к США, Великобритании и Франции.

Позже депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что Запад подтвердил только половину объема запрошенной Украиной финансовой помощи на 2025 год.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Вашингтон хочет сменить Зеленского.