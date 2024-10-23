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Назван лидер по поставкам боеприпасов Украине

ЦАСТ: США стали лидером по поставкам боеприпасов Украине благодаря Южной Корее

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Depositphotos

Южная Корея, не поставляющая Украине летальное вооружение, увеличила объем поставок Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны США. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад аналитиков российского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

В документе отмечается, что Южная Корея поставила США порядка 300-330 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, что позволило Вашингтону передать больше боеприпасов Украине, чем это сделали все европейские государства.

В публикации отмечается, что позиция Сеула по поставкам оружия Киеву может поменяться. Южная Корея решила пересмотреть ее после визита президента РФ Владимира Путина в КНДР, где он подписал с северокорейским лидером Ким Чен Ыном проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Накануне депутат Национального собрания Южной Кореи Ким Чжун Хен рассказал, что заявлениями о якобы имеющей место отправке военных КНДР в Россию для их участия в конфликте украинский лидер Владимир Зеленский желает расширить масштаб зоны боевых действий и втянуть туда Республику Корею.

Ранее в Британии заявили о «высокой вероятности» отправки войск КНДР в Россию.

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