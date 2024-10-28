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Украинские военкомы перекрыли въезд в город на западе страны

«Страна.ua»: сотрудники ТЦК перекрыли въезд в Луцк

Въезд в город Луцк на западе Украины перекрыли сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом сообщает издание «Страна».

Въехать в город на автомобиле без проверки документов было нельзя с самого утра, уточнил источник.

«Военкомы стояли на въезде со стороны Львова и Ковеля и проверяли документы, из-за чего образовалась огромная пробка», — говорится в сообщении.

Похожая ситуация возникла 25 октября в городе Хмельницкий. На въезде в город образовалась большая пробка из автомобилей. Контрольно-пропускные пункты организовали сотрудники полиции и ТЦК.

22 октября издание «Страна.ua» рассказало, что жители украинского города Харьков массово перестали выходить на работу из-за рейдов работников ТЦК.

Появляться на своих рабочих местах отказались курьеры, грузчики, сантехники, сотрудники заведений общественного питания.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал об избиении сотрудников ТЦК на Украине.

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