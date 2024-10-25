Огромные пробки из автомобилей образовались на въезде в город Хмельницкий, расположенный на западе Украины, из-за появления здесь блокпостов. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По информации журналистов, контрольно-пропускные пункты организовали сотрудники полиции и территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов).

Из материала следует, что длина заторов на дороге составляет несколько километров. Очереди из машин, большинство из которых — грузовые автомобили, наблюдаются на протяжении последних нескольких дней.

Другие подробности пока не поступали.

22 октября издание «Страна.ua» рассказало, что жители украинского города Харьков массово перестали выходить на работу из-за рейдов работников ТЦК.

Появляться на своих рабочих местах отказались курьеры, грузчики, сантехники, сотрудники заведений общественного питания, станций технического обслуживания транспортных средств и предприятий из ряда иных сфер. Кроме того, из-за активности представителей военных комиссариатов своеобразную «забастовку» объявили и некоторые таксисты.

Ранее на Украине работник ТЦК открыл огонь при проверке документов у граждан.