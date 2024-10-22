Пленный солдат ВСУ рассказал об отношении к военкомам на Украине

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Рутковский рассказал, что граждане Украины негативно настроены к сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), их могут избивать. Его слова приводит ТАСС.

«Все настроены против ТЦК, перелавливают и режут их там, избивают. Я пошел, потому что мне сказали, что если не пойду, то будут проблемы у семьи и у всех родных», — рассказал он.

Пленный добавил, что военнослужащим не сообщали о планах отправить их в Россию. Рота должна была доукомплектоваться из-за больших потерь.

Как уточнили в Минобороны России, Рутковский был взят в плен военнослужащими группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области.

Незадолго до этого другой пленный боец ВСУ Владимир Собловой рассказал, что украинский комбат бросил свое подразделение под Красноармейском на Донецком направлении и сбежал с поля боя в тыловой Шахтерск.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал об угрозах со стороны солдат сотрудникам украинских военкоматов.