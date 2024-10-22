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В Харькове жители перестали выходить на работу из-за рейдов военкомов

«Страна.ua»: в Харькове жители не выходят на работу из-за рейдов ТЦК

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Shutterstock

В Харькове жители массово перестали выходить на работу из-за рейдов сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«Местные паблики также пишут, что по причине облав ТЦК отказываются выходить на работу не только работники СТО, но и грузчики, доставщики, работники фастфудов, сотрудники компаний по ремонту окон и дверей, сантехники, работники предприятий из других сфер», — отмечается в публикации.

Кроме того, на маршруты опасаются выезжать таксисты.

Депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Александр Федиенко возмущался нежеланием сограждан идти на фронт. По его словам, украинцы не выполняют свою конституционную обязанность. Нардеп объяснил облавы сотрудников ТЦК в общественных местах необходимостью пополнить ряды ВСУ.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине назвали причину массовых облав сотрудников военкоматов

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