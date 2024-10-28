На Украине придумали заочно штрафовать за нарушение правил военного учета

Комитет Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект о заочных штрафах при нарушении правил военного учета. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Законопроект предлагает упростить механизм привлечения к ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации. Благодаря этому закону можно будет заочно накладывать штраф без составления протокола в случае неявки по вызову в территориальный центр комплектования (военкомат) или возврата повестки с отметками о невручении или отказе в ее получении.

28 октября стало известно, что два отделения «Укрпочты» были сожжены неизвестными лицами из-за того, что с этих двух пунктов приходили повестки от центров комплектования украинским мужчинам. Об этом в социальных сетях заявил украинский писатель Андрей Кокотюха. Отправка повесток по почте стала недавним нововведением в процессе мобилизации на Украине.

Ранее в Киеве задержали троих военкомов, за деньги помогавших уклонистам.