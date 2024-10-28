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В Минобороны рассказали о подвиге российского военного в зоне СВО

МО РФ: младший сержант Куданов оборонял важную позицию в одиночку 14 дней

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Александр Река/ТАСС

Младший сержант Владислав Куданов оборонял важную позицию в зоне специальной военной операции (СВО) в одиночку 14 дней. Об этом ТАСС сообщило министерство обороны России.

Подвиг произошел в результате того, что российские подразделения взяли штурмом украинские позиции.

«ВСУ не оставляли попыток вернуть ранее утраченные позиции и перешли в контрнаступление. Несмотря на полученное ранение, младший сержант Владислав Куданов оборонял одно из стратегически важных зданий», — рассказали в Минобороны.

Младший сержант Куданов в течение двух недель в одиночку держал позицию, отбивая периодические атаки ВСУ. Упорство бойца позволило российским подразделениям перестроиться и в результате штурма взять под контроль несколько улиц в населенном пункте.

До этого российский боец рассказал о бегстве солдат Вооруженных сил Украины у Часова Яра.

Расчет беспилотников бригады «Север-V» добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск РФ, ударил зажигательными боеприпасами по укреплениям ВСУ.

Ранее украинец сдался в плен россиянину и три дня лечил его раны.

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