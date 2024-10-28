Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Дальнее, Семеновка, Ильинка, Северск, Часов Яр и Курахово Донецкой народной республики. Также силы РФ отразили три контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

Украинская армия потеряла более 665 военнослужащих, 14 автомобилей, 122 -мм гаубицу Д-30, 155 -мм гаубицу М198 и четыре 105 -мм орудия М119 американского производства. Кроме того, российские военные уничтожили полевой склад боеприпасов.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения «Южной» группировки войск уничтожили радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства в зоне спецоперации. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг» составили до 720 военнослужащих.

Ранее в Минобороны рассказали о подвиге российского военного в зоне СВО.