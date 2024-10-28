Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили более 665 военных ВСУ

МО: бойцы группировки «Юг» уничтожили более 665 военных ВСУ и склад боеприпасов

close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Дальнее, Семеновка, Ильинка, Северск, Часов Яр и Курахово Донецкой народной республики. Также силы РФ отразили три контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

Украинская армия потеряла более 665 военнослужащих, 14 автомобилей, 122 -мм гаубицу Д-30, 155 -мм гаубицу М198 и четыре 105 -мм орудия М119 американского производства. Кроме того, российские военные уничтожили полевой склад боеприпасов.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения «Южной» группировки войск уничтожили радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства в зоне спецоперации. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг» составили до 720 военнослужащих.

Ранее в Минобороны рассказали о подвиге российского военного в зоне СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами