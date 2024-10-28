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В Белгородской области действовала ракетная опасность

В Белгородской области ракетная опасность действовала менее 10 минут

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bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

В Белгородской области утром 28 октября объявили ракетную опасность. Информация об этом появилась в Telegram-каналах регионального МЧС и губернатора Вячеслава Гладкова.

Местных жителей призвали быстро найти подходящее укрытие или спуститься в подвалы. Спустя 7-9 минут оба канала объявили об отмене опасности.

Накануне Гладков сообщал, что над Белгородом был сбит украинский БПЛА. При этом в частном доме были повреждены забор и фасад, а также выбиты окна.

В посте сообщается, что село Тишанка Волоконовского района подверглось артиллерийскому обстрелу — были посечены окна, фасады, крыши, заборы. Кроме того, повреждены хозпостройки в трех частных домах. Местные жители при атаках не пострадали.

В воскресенье, 27 октября, в области дважды объявляли ракетную опасность. Около 17:00 украинские дроны совершили налеты на три населенных пункта региона.

Ранее вооруженная группа попыталась проникнуть в Брянскую область.

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