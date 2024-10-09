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Российские войска получили новую партию бомбардировщиков Су-34

«Ростех»: ВКС России получили новую партию бомбардировщиков Су-34

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Минобороны РФ

Российским Воздушно-космическим силам (ВКС) передали партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в своем Telegram-канале.

«Наши авиастроители отправили в армию очередную партию новых самолетов Су-34. Машины изготовлены в рамках производственной программы текущего года», — рассказали в «Ростехе», отметив, что боевые машины прошли комплекс наземных и летных испытаний до передачи в войска.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса страны сохраняют необходимый темп производства для исполнения гособоронзаказа, заявили в корпорации. На отечественных заводах внедряются технологии и совершенствуются процессы, которые позволяют нарастить выпуск продукции.

Су-34 — один из самых передовых самолетов в составе ВКС. Он предназначен для уничтожения наземных и морских целей, а также для выполнения задач по разведке и подавлению вражеской ПВО.

В августе в Минобороны России сообщали, что в войска поставили агродроны, которые используют для доставки по воздуху продуктов питания, боеприпасов и медикаментов.

Ранее Путин заявил, что войска получат серийные образцы современного вооружения.

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