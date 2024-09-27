Экс-партнер Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) по ЮКОСу Леонид Невзлин (признан в РФ иностранным агентом) купил два автомобиля для террористической группировки «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК), известной своими силовыми операциями против российских бойцов на стороне ВСУ. Об этом сообщает издание Daily Storm со ссылкой на командира подразделения Дениса Капустина.

«Хочу сказать большое спасибо господину Невзлину, он для «Русского добровольческого корпуса» купил два автомобиля», — сказал военный в интервью Дмитрию Гордону (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов).

12 сентября глава «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК) Мария Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) обвинила бывшего топ-менеджера нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина в организации нападения на российского оппозиционера Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов). На него напали в марте текущего года во дворе дома в Вильнюсе. По словам экс-главы ФБК, из него «хотели сделать отбивную» при помощи молотка и сломали руку.

Ранее на Невзлина составили протокол за повторное нарушение закона об иноагентах.