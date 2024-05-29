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На Невзлина составили протокол за повторное нарушение закона об иноагентах

Экс-вице-президенту ЮКОС Невзлину грозит новый иноагентский штраф

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Борис Бабанов/РИА Новости

На бывшего вице-президента ЮКОС Леонида Невзлина (признан в РФ иностранным агентом) составили второй административный протокол за отсутствие плашки иноагента в соцсетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Таганского районного суда Москвы.

«Зарегистрирован протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ в отношении Невзлина Л.Б», — говорится в сообщении.

Максимальный штраф, который грозит Невзлину за нарушение, составляет 50 тыс. рублей. Отмечается, что в феврале его уже штрафовали на 30 тыс. рублей за аналогичное нарушение.

С июня 2023 года Невзлин находится в перечне иноагентов за поддержку действий вооруженных сил Украины (ВСУ) и высказывания против СВО. Бизнесмен продолжительное время проживает в Израиле.

16 мая 2024 года стало известно об иске Генпрокуратуры к к бывшему главе ЮКОС Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иностранным агентом) и экс-президенту «МЕНАТЕП» Платону Лебедеву. Истец просит изъять со счетов ответчиков более $1,8 млн и около 1 млрд рублей.

Ранее Ходорковский посетовал на ненависть от украинцев в соцсетях.

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