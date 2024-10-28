Ирак пожаловался ООН на нарушение Израилем его воздушного пространства

Ирак направил в ООН жалобу в связи с использованием Израилем иракского воздушного пространства при атаке на Иран. Об этом говорится в сообщении представителя правительства для агентства новостей IRNA.

«Ирак официально направил генеральному секретарю и Совету безопасности ООН ноту протеста с осуждением вопиющего нарушения, совершенного сионистским образованием в отношении воздушного пространства и суверенитета Ирака, а также использования иракского воздушного пространства для осуществления нападения на Исламскую Республику Иран 26 октября», — сказано в сообщении.

В правительстве Ирака подчеркнули, что страна не разрешает использовать свое воздушное пространство или территорию для нападения на другие государства, особенно если с Ираком их связывают отношения добрососедства и взаимных интересов.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. По информации газеты The Jerusalem Post, в атаке по Ирану Израиль использовал свыше 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35. Израильские военные утверждают, что в рамках операции были атакованы исключительно военные цели. По данным телеканала Sky News Arabia, Ирану понадобится год для восстановления ракетного потенциала после прошедшей атаки.

28 октября израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило об уничтожении всех стратегических оборонных возможностей Ирана, страну лишили батарей зенитных ракет большой дальности. Иранские СМИ в свою очередь утверждали, что ущерб был нанесен «незначительный».

Ранее в Иране призвали пересмотреть ядерную доктрину.