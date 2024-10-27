В Курской области взяли в плен украинскую пулеметчицу

Российские десантники в Курской области взяли в плен женщину, воевавшую за ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Архангел спецназа».

На допросе она рассказала, что ее зовут Наталья и заявила, что она родилась в селе в Полтавской области. Отмечается, что она находилась в составе группы пулеметчиков, проходивших обучение в Британии.

«Со слов Натальи, их 60 человек. Должности разные, начиная от фельдшера и заканчивая снайпером», — сказано в сообщении.

27 октября пленный солдат 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Александр Лукьянов сообщил, что у него были дружеские отношения с российскими военными, когда те находились в Харьковской области. Лукьянов является уроженцем села Великие Проходы Харьковской области и был призван в армию несколько месяцев назад. По его словам, он впервые встретил российских военнослужащих в своем селе в 2022 году, когда на территорию Харьковской области вошли первые колонны российских войск.

Ранее российский истребитель ударил по опорному пункту и живой силе ВСУ в Курской области.