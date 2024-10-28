На северо-востоке Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры

Ряд объектов энергетической инфраструктуры получили повреждения в Сумской области на северо-востоке Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале военной администрации региона.

Подробностей не приводится.

Воздушная тревога в украинском регионе действует уже более 12 часов.

Накануне в министерстве обороны РФ сообщали, что Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) на территории Сумской области.

Сумская область Украине на севере и востоке граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями Российской Федерации.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские бойцы вывели из строя танк ВСУ на территории Сумской области.