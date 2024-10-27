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Стали известны подробности о попытке вооруженной группы зайти в Брянскую область

Mash: в Брянскую область пытались зайти 30 иностранных наемников ВСУ

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Десятки иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытались прорваться через границу и зайти на территорию Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации журналистов, все произошло в районе населенного пункта Манев в Климовском районе. Сначала в небе появились около 20 дронов, а затем в регион начали прорываться 30 иностранных наемников ВСУ.

«Они <...> шли без поддержки тяжелой техники, потому что там болотистая местность. Говорили на английском», — отмечается в материале.

Предварительно, в атаке приняли участие граждане четырех стран — Польши, Швеции, Великобритании и Венесуэлы.

Вечером 27 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские солдаты совместно с подразделениями Росгвардии пресекли попытку некой вооруженной группы зайти на территорию региона. Потенциальным нарушителям государственной границы было нанесено огневое поражение.

Глава субъекта уточнил, что сейчас обстановка в Брянской области стабильная и находится под контролем.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ назвали число иностранных военных, прибывших на Украину с февраля 2022 года.

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