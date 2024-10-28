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Российские военные за неделю сорвали более 100 воздушных атак ВСУ в ДНР

УФСБ: за неделю в ДНР сорвано более 100 воздушных атак ВСУ

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Shutterstock

Системы радиоэлектронной борьбы в течение недели сорвали 102 воздушные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Донецкой народной республикой. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ, передает ТАСС.

Система «Купол Донбасса» обнаружила и уничтожила воздушные цели противника над городами Донецк и Макеевка.

В Кировском районе Донецка российские военные перехватили ударный FPV-дрон, который нес самодельную бомбу на основе кумулятивного боеприпаса вблизи гражданского объекта, где хранились горюче-смазочные материалы.

В Куйбышевском районе города, рядом с одной из котельных, был сбит украинский беспилотный летательный аппарат, который занимался сбором разведывательных данных.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 28 октября сбили 21 беспилотный летательный аппарат над регионами России.

Накануне оборонное ведомство сообщило, что за сутки над регионами Российской Федерации системы ПВО сбили 109 украинских БПЛА. Большинство из них пришлись на Брянскую область, там зафиксировали 41 дрон.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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