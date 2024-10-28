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Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю в ЛНР

Марочко: военные РФ за неделю уничтожили 11,3 тысячи солдат ВСУ в ЛНР

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские подразделения в течение недели (19-25 октября) уничтожили 11 310 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, пытавшихся проникнуть на территорию Луганской народной республики. Об этом в интервью ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, подразделения российских группировок «Запад» и «Юг» отразили 31 контратаку ВСУ.

Помимо живой силы, украинская армия за указанный период потеряла 115 единиц автомобильной техники, 92 различных бронемашины, 12 танков, 4 пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), 114 орудий полевой артиллерии, 22 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 23 полевых склада с боеприпасами.

22 октября Марочко сообщал, что ВСУ потеряли важные высоты у села Терны в ЛНР. По его словам, эти позиции были расположены на стратегических высотах и имели ключевое значение для украинских военных.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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