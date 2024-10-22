Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что ВСУ потеряли важные высоты у села Терны в ЛНР.

«Были уничтожены опорные пункты противника восточнее населенного пункта Терны. Следует отметить, что эти позиции вооруженных формирований Украины были расположены на стратегических высотах и имели ключевое значение для украинских боевиков», — отметил Марочко.

Он добавил, что при попытках командования ВСУ вернуть позиции часть украинских штурмовиков сбежала с поля боя.

Также Марочко сообщал, что российские войска прорвали оборону ВСУ на Сватовско-кременском направлении.

По словам эксперта, российские войска прорвали украинскую оборону сразу на двух участках фронта и нанесли серьезный удар по флангам ВСУ. Он добавил, что командование ВСУ запретило украинским солдатам покидать позиции, несмотря на то, что знает о сложном положении украинских войск.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.