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В США рассказали о преимуществах танка Т-72

TNI: российский танк Т-72 идеален для СВО из-за простоты конструкции

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские танки модели Т-72 из-за своей простоты стали идеальным выбором боевой машины для специальной военной операции (СВО). Таким мнением поделился обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

По его словам, советский танк Т-72 до сих пор является лучшим в мире, несмотря на существующие новые модификации разной военной техники.

«Нет, он ни в коей мере не является высокотехнологичным или навороченным, как американский Abrams или немецкий Leopard 2. Но он выполняет свою работу», — сказал он.

В свою очередь американское издание The War Zone (TWZ) обратило внимание, что на полях сражений украино-российского конфликта появился образец российского «танка-черепахи» с металлическим навесом для защиты от атак дронов и системой радиоэлектронной борьбы. Авторы обратили внимание на эффективность этого танка.

Ранее в США рассказали, почему Украина возвращается к советским танкам.

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