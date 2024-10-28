Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) бригады «Север V» сожгли блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Часова Яра. Об этом сообщает ТАСС.
Как указывается в сообщении, таким образом российские части заставили украинских солдат отступить с позиций.
На видео, которое есть в распоряжении агентства, видно, как с дронов на блиндажи сбрасывают зажигательные боеприпасы. После этого украинские пехотинцы отступают с опорного пункта, используя окопы.
Накануне Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по населенному пункту Затока в Одесской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, были зафиксированы мощная детонация и пожар со стороны моста, по которому из Румынии ежедневно привозят военную технику.
До этого ВС РФ нанесли удар по портовой зоне города Белгорода-Днестровского в Одесской области Украины.
Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.