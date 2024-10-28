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Российские бойцы сожгли блиндажи ВСУ под Часовым Яром

ТАСС: бойцы бригады «Север V» сожгли блиндажи ВСУ под Часовым Яром

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Минобороны РФ

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) бригады «Север V» сожгли блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Часова Яра. Об этом сообщает ТАСС.

Как указывается в сообщении, таким образом российские части заставили украинских солдат отступить с позиций.

На видео, которое есть в распоряжении агентства, видно, как с дронов на блиндажи сбрасывают зажигательные боеприпасы. После этого украинские пехотинцы отступают с опорного пункта, используя окопы.

Накануне Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по населенному пункту Затока в Одесской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, были зафиксированы мощная детонация и пожар со стороны моста, по которому из Румынии ежедневно привозят военную технику.

До этого ВС РФ нанесли удар по портовой зоне города Белгорода-Днестровского в Одесской области Украины.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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Операция на Украине
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