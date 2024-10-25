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Российские военные нанесли удар по портовой зоне в Одесской области

Лебедев: ВС РФ ударили по портовой зоне города Белгород-Днестровский под Одессой

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по портовой зоне города Белгорода-Днестровского в Одесской области Украины. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«В Белгород-Днестровский только что, в портовую зону, приземлилось неопознанное чудо», — отмечается в сообщении.

По словам Лебедева, взрыв был такой силы, что ощущался в центре города.

20 октября в порту Одессы начался пожар после прилета баллистических ракет, выпущенных российским оперативно-тактическим комплексом «Искандер».

10 октября Лебедев сообщал, что ВС РФ атаковали контейнеровоз в порту Одессы на Украине, от удара в небо поднялось пламя высотой более 30 метров. Судя по радиационному фону, в контейнере могли находиться, «как минимум, снаряды с обедненным ураном», отметил подпольщик.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в МИД РФ высказались об ударе по судну с западным оружием в Одесской области.

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Операция на Украине
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