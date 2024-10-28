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Российские морские пехотинцы зачистили украинский опорник в Курской области

Морпехи ТОФ без потерь зачистили опорник ВСУ в Курской области

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) в приграничном районе Курской области под огнем противника прорвались к украинскому опорному пункту и без потерь взяли его. Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает ТАСС.

Бронегруппа морпехов группировки войск «Север» на танках и бронетранспортерах МТ-ЛБ оперативно выдвинулась в заданный район. Экипажи танка и МТ-ЛБ под непрерывным огнем смогли прорваться к опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожить находившуюся в нем живую силу противника. Высадившийся затем десант зачистил опорный пункт.

В министерстве обороны отметили, что благодаря оснащению танка минным тралом и грамотным действиям экипажей удалось избежать потерь.

26 октября сообщалось, что морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота уничтожили украинских штурмовиков-разведчиков в районе Плехово в Курской области.

25 октября морские пехотинцы ЧФ на двух бронетранспортерах уничтожили колонну техники ВСУ в курском приграничье. В результате российской атаки противник потерял бронемашины Stryker, MaxxPro и «Козак».

Ранее Путин раскрыл потери ВСУ на Курском направлении за месяц.

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