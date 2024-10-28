Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно предназначение вышки в Горняке, куда вошли ВС России

«УП»: Киев применял вышку в Горняке для телетрансляций в Донбассе

close
Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Киевские власти использовали телевышку в городе Горняк, в который вошли подразделения Вооруженных сил России, для трансляций украинских телепрограмм на территории Донбасса. Об этом пишет издание «Украинская правда» («УП»).

«Она (телевизионная башня. — «Газета.Ru») была предназначена для трансляции украинских телепрограмм», — отмечает издание.

Телевизионную башню, высота которой составляет 190 метров, построили в сентябре 2018 года.

26 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил о прорыве обороны ВСУ в Горняке. Он рассказал, что солдаты 114-й бригады в составе ВС РФ водрузили российский флаг на крышу одного из зданий в населенном пункте. Перед этим штурмовые группы совместно с танковыми подразделения нанесли «тяжелые удары» по местам скопления живой силы и техники украинских войск на территории города.

До этого некоторые подразделения Вооруженных сил Украины покидали свои позиции в Горняке. Украинское командование потребовало, чтобы бойцы вернулись на место, но большинство из них отказались из-за сильного истощения.

Ранее западное издание констатировало, что ВСУ отброшены на всех фронтах.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами