Киевские власти использовали телевышку в городе Горняк, в который вошли подразделения Вооруженных сил России, для трансляций украинских телепрограмм на территории Донбасса. Об этом пишет издание «Украинская правда» («УП»).

«Она (телевизионная башня. — «Газета.Ru») была предназначена для трансляции украинских телепрограмм», — отмечает издание.

Телевизионную башню, высота которой составляет 190 метров, построили в сентябре 2018 года.

26 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил о прорыве обороны ВСУ в Горняке. Он рассказал, что солдаты 114-й бригады в составе ВС РФ водрузили российский флаг на крышу одного из зданий в населенном пункте. Перед этим штурмовые группы совместно с танковыми подразделения нанесли «тяжелые удары» по местам скопления живой силы и техники украинских войск на территории города.

До этого некоторые подразделения Вооруженных сил Украины покидали свои позиции в Горняке. Украинское командование потребовало, чтобы бойцы вернулись на место, но большинство из них отказались из-за сильного истощения.

Ранее западное издание констатировало, что ВСУ отброшены на всех фронтах.