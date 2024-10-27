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Губернатор Воронежской области назвал число сбитых за ночь дронов в регионе

Губернатор Гусев: над Воронежской областью за ночь сбиты восемь дронов

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Inna Varenytsia/REUTERS

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что ночью над регионами было уничтожено восемь украинских дронов.

По информации главы региона, беспилотники были сбиты дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы.

«По предварительной информации, пострадавших и существенных повреждений на земле нет», — написал Гусев.

Губернатор добавил, что в одном из районов в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание сухой травы, которое потушил прибывший на место пожарный расчет.

Ранним утром 27 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Варваровку в Белгородской области, в результате чего пострадала женщина.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что Франция поставит Украине новейшие ударные беспилотники.

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Атаки БПЛА на Россию
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