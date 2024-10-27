Отряд наемников ВСУ попытался вторгнуться в Брянскую область

Группа иностранных наемников ВСУ пытается прорваться в Брянскую область в районе н. п. Брахлов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Прямо сейчас легионеры вновь пытаются прорваться — на этот раз в село Брахлов той же Брянской области», — говорится в сообщении.

Спустя некоторое время информация про новую попытку прорыва пропала из сообщения Telegram-канала.

До этого, 27 октября, сообщалось, что вооруженная группа лиц попыталась пересечь российскую границу около нежилого поселка Манев в Климовском районе Брянской области. Силы ВС РФ, Росгвардии и пограничного управления ФСБ нанесли противнику огневое поражение.

Неделю назад украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) на американских бронетранспортерах International MaxxPro дважды пыталась зайти в тыл российским военным в Глушковском районе Курской области. ДРГ состояла из 20 человек и осуществила попытки атак через населенные пункты Волфино и Теткино. У них ничего не получилось. Российские бойцы уничтожили около десяти диверсантов, остальные отступили.

Ранее российские военные не позволили украинским диверсантам проникнуть в ЛНР.