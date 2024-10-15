Российские военные не позволили украинским диверсантам проникнуть в ЛНР

Российские артиллеристы не позволили украинской диверсионно-разведывательной группе вторгнуться на территорию Луганской народной республики у города Кременная. Об этом в интервью ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он уточнил, что группа украинских диверсантов была выявлена в ночное время в лесу юго-западнее населенного пункта Шепиловка, они пытались проникнуть на территорию, которая находится под контролем российской армии.

Российские артиллеристы не позволили диверсантам осуществить задуманное, подчеркнул Марочко.

По словам эксперта, после удара российских артиллеристов диверсанты в спешном порядке направились в сторону позиций подразделений Вооруженных сил Украины.

Также Марочко сообщил, что украинское командование из-за потерь под Купянском Харьковской области перебросило туда взвод неподготовленных мобилизованных солдат, которые даже не служили в вооруженных силах.

Ранее уничтожение украинских диверсантов в Курской области попало на видео.