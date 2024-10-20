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Украинские диверсанты пытались зайти в тыл ВС России в Курской области

Mash: 20 диверсантов ВСУ дважды пытались зайти в тыл ВС России в Курской области

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) на американских бронетранспортерах International MaxxPro дважды пыталась зайти в тыл российским военным в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, ДРГ, состоявшая из 20 человек, осуществила попытки атак через населенные пункты Волфино и Теткино. У них ничего не получилось. Российские бойцы уничтожили около десяти диверсантов, остальные отступили.

15 октября военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские артиллеристы не позволили украинской диверсионно-разведывательной группе вторгнуться на территорию Луганской народной республики у города Кременная.

Он уточнил, что группа украинских диверсантов была выявлена в ночное время в лесу юго-западнее населенного пункта Шепиловка, они пытались проникнуть на территорию, которая находится под контролем российской армии.

Российские артиллеристы не позволили диверсантам осуществить задуманное, заявил Марочко.

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ВСУ потерпят крах.

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