Российские военные выводят жителей Часова Яра под обстрелом ВСУ

ВСУ прицельно обстреливают гражданских, выходящих с белым флагом из Часова Яра в ДНР, которых сопровождают российские солдаты из группировки «Юг». Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованных видеозаписях видно, как группа из шести человек собралась у окраины леса, подняли белый флаг и направились в сторону российских позиций. Их действия координируются с помощью беспилотного летательного аппарата, который фиксирует происходящее. Пройдя мимо нескольких пустых траншей, они достигают перекрестка, где находится бетонное укрытие. Местность вокруг поражена множеством воронок от артиллерийских обстрелов.

«Наши бойцы сбросили им рацию с дрона для координации действий. Противник начал обстрел, и они укрылись в бетонном ДЗОТе», — рассказал военнослужащий группировки «Юг».

С видеокамеры беспилотника видно, как артиллерия ВСУ бьет все ближе к месту укрытия, стараясь поразить группу людей. В какой-то момент обстрел становится особенно интенсивным, и начинается пожар. Бойцы «Юга» наблюдают с БПЛА, как украинский дрон-камикадзе атакует охваченный огнем ДЗОТ, за этим следует взрыв.

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