В ХАМАС рассказали, какой помощи хотят от России

Палестинское движение ХАМАС не просит военной помощи у России, но нуждается в политической поддержке. Об этом заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

«Нет, мы это не обсуждаем», — сказал Марзук, отвечая на вопрос агентства.

По его словам, группировка нуждается в помощи Москвы в гуманитарном плане и в поддержке в Совете Безопасности ООН.

Замглавы политбюро ХАМАС рассказал, что в ходе их встречи с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым обсуждались вопросы примирения палестинских фракций и реализация договоренностей, достигнутых по итогам межпалестинской встречи в Москве в конце февраля.

Он также заявил агентству, что ХАМАС готов в приоритетном порядке освободить из плена двух граждан России.

Накануне сообщалось, что Богданов и Марзук обсуждали вопросы освобождения заложников, ситуацию в регионе и гуманитарные аспекты обстановки в секторе Газа.

Ранее в США сообщили, что Израиль «случайно» ликвидировал главу ХАМАС.